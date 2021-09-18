Тренер "Химок" заболел перед матчем с "Уфой"

Фото твиттер "Химок"

Наставник "Химок" Игорь Черевченко экстренно покинул стадион "Уфы" в преддверии очного матча команд в рамках 8-го тура РПЛ.

У 47-летнего специалиста поднялась температура тела. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Руководить "Химками" в сегодняшней игре вместо Черевченко будет его помощник Игорь Семшов.

Матч в Уфе начнётся в 14:00 по московскому времени.

Не пропустите: У "Химок" возникли финансовые проблемы. | http://soccernews.ru