Тренер "Химок" заболел перед матчем с "Уфой"

Теги химкиуфаигорь черевченкоигорь семшов

Тренер "Химок" заболел перед матчем с "Уфой"

Фото твиттер "Химок"

Наставник "Химок" Игорь Черевченко экстренно покинул стадион "Уфы" в преддверии очного матча команд в рамках 8-го тура РПЛ.

У 47-летнего специалиста поднялась температура тела. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Руководить "Химками" в сегодняшней игре вместо Черевченко будет его помощник Игорь Семшов.

Матч в Уфе начнётся в 14:00 по московскому времени.

Не пропустите: У "Химок" возникли финансовые проблемы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова

"Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов