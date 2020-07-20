Тренер "Химок" заявил о продаже места команды в РПЛ

Наставник "Химок" Сергей Юран сделал скандальное заявление об отказе своей команды от выхода в РПЛ.

"Сейчас все задаются вопросом, где "Химки" будут играть в следующем сезоне. Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль. Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы будем играть в ФНЛ. Сегодня мы доказали, что команда "Химки" по праву заслужила играть в Премьер-лиге. Какие ещё нужны аргументы?

Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области. Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет ещё 200. Получается 350, о чём мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ? Почему нам всячески мешают?" - сказал Юран.

Напомним, что "Химки" финишировали на втором месте в ФНЛ и получили путёвку в высший дивизион.

В воскресенье подмосковная команда обыграла "Урала" в полуфинале Кубка России и теперь сразится за трофей с "Зенитом".

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