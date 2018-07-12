Тренер Хорватии назвал лучшего игрока ЧМ-2018



Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что полузащитник его команды Лука Модрич является лучшим игроком Чемпионата Мира-2018.

"До Чемпионата Мира все говорили о Месси, Роналду и Неймаре как о главных претендентах на приз лучшему игроку, но все они уже давно отдыхают на пляже, а Лука Модрич все еще играет.

Он провел отличный сезон с "Реалом", он три сезона подряд выигрывает Лигу чемпионов, и он лучший игрок на этом турнире, кто бы ни получил "Золотой мяч" ЧМ-2018", - приводят слова Далича российские СМИ.

"Я считаю Месси лучшим игроком в мире. Неймар не сильно от него отстал, если вообще отстал. Но их сборные полагаются только на них, на своих звезд, и все они уже давно собрали чемоданы и улетели домой", - добавил хорват.

По ходу ЧМ-2018 коэффициент на то, что Модрич выиграет "Золотой мяч", упал с 250 до 6. | http://soccernews.ru