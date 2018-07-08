Тренер Хорватии назвал Ракитича и Модрича лучшим дуэтом полузащитников

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Тренер Хорватии назвал Ракитича и Модрича лучшим дуэтом полузащитников
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич особенно выделил в своей команды полузащитников Луку Модрича и Ивана Ракитича.

"Ракитич сейчас показывает лучший футбол в своей карьере. Он провел шикарный сезон за "Барселону", а теперь вместе с Модричем потрясающе играет за сборную. Считаю этот дуэт полузащитников лучшим в мире. В Испании они являются соперниками, но на чемпионате мира ими движет одна общая цель", – приводят слова Далича российские СМИ.

Напомним, что Хорватия вышла в полуфинале Чемпионата Мира-2018, где сыграет с Англией. Встреча состоится 11 июля и начнется в 21:00.

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