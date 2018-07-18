Тренер Хорватии жестко раскритиковал хорватских политиков
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подверг критике власть своей страны.
"Хорватия входит в Евросоюз, но сейчас живет едва ли не хуже, чем после последнего мирового конфликта. Наши политики это плохие люди, они преступники. Наши пенсионеры получают низкую пенсию, молодежь не может позволить себе образования, система здравоохранения в ужасном состоянии, судьи защищают только богачей.
Я прошу политиков, которые ввергли страну в ад и нищету, отстраниться от футбольной сборной. Мы не рады вам в раздевалке, не собираемся пожимать вам руки и фотографироваться с вами. Это ваши действия привели к тому, что Хорватия стала одной из беднейших стран Европы. У нас есть дети, которые никогда не видели моря. Хотя на территории Хорватии береговая линия составляет более 1000 километров. Наши дети голодают, так как безработные родители не могут их обеспечить. Мы просим политиков не носить форму нашей сборной, так как это используется в личных целях для продвижения. Мы, хорватские спортсмены, не хотим, чтобы народ Хорватии связывал нас с вами", - написал Далич в своем Facebook.
Напомним, что Хорватия завоевала серебряные медали на Чемпионате Мира-2018.
Не пропустите: Далич: "Я могу возглавить сборную Бразилии или "Барселону", но работа в сборной Хорватии останется самой любимой". | http://soccernews.ru
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