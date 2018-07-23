Тренер "Интера" попросил юного фаната об автографе

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Тренер "Интера" попросил юного фаната об автографе
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти дал автограф юному болельщику, а после этого попросил автограф взамен, сообщает Eurosport.

В итоге, юный фанат расписался на футболке 59-летнего Спаллетти.

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