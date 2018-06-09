Тренер Ирана назвал единственный способ остановить Роналду

Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Криштиану Роналду.

"Наверное, единственный способ остановить Роналду - это надеяться, что Криштиану выйдет на игру без вдохновения, что это будет не его день. А нам необходимо пытаться закрыть его, постоянно прессинговать, причем сразу несколькми футболистами. Вот так можно минимизировать опасность, которая исходит от одного из лучшихигроков в мире" - приводят слова Кейруша российские СМИ.

Напомним, что сборные Ирана и Португалии встретятся в матче групповой стадии, который состоится 25 июня.

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