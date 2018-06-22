Тренер Исландии прокомментировал поражение от Нигерии

Теги исландиянигерия

Тренер Исландии прокомментировал поражение от Нигерии

Наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон подвел итоги матча с Нигерией (0:2).

"Что значит, мы были не похожи на себя? Чем наши футболисты были не похожи на себя? Они тяжеловато или медленно играли? Да нет. Это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура повлияла, жарковато было для нас, но самое главное, что Нигерия сильно сыграла. Было очень тяжело с ней бороться, но я признаю, что были у нас игры и получше" - приводят слова Хадльгримссона российские СМИ.

Смотрите также обзор матча Нигерия - Исландия. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов