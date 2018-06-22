Тренер Исландии прокомментировал поражение от Нигерии

Наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон подвел итоги матча с Нигерией (0:2).

"Что значит, мы были не похожи на себя? Чем наши футболисты были не похожи на себя? Они тяжеловато или медленно играли? Да нет. Это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура повлияла, жарковато было для нас, но самое главное, что Нигерия сильно сыграла. Было очень тяжело с ней бороться, но я признаю, что были у нас игры и получше" - приводят слова Хадльгримссона российские СМИ.

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