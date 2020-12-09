Тренер "Истанбула", которого назвали "черным", называл румынских судей "цыганами"

Появилась новая информация о конфликте судей матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Истанбул" с тренером турецкого клуба Пьером Вебо.

Напомним, матч был остановлен из-за расистского высказывания одного из арбитров в адрес второго тренера команды гостей Вебо. Рефери употребил слово negru ("черный" в переводе с румынского).

Однако, по утверждению румынского журналиста Эмануэля Рошу, Вебо с самого начала игры называл румынскую бригаду судей "цыганами".