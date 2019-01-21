Тренер из Дортмунда Ян Зиверт возглавил "Хаддерсфилд

Теги хаддерсфилд таун

Тренер из Дортмунда Ян Зиверт возглавил "Хаддерсфилд

"Хаддерсфилд" представил нового главного Яна Зиверта. Об этом клуб сообщил в твиттере.

36-летний специалист подписал контракт с клубом на 2 года. До этого он возглавлял дубль "Боруссии".

Зиверт сменил на посту Дэвида Вагнера, который был уволен на прошлой неделе. 

В нынешнем сезоне "Хаддерсфилд" расположился на 20 месте АПЛ.

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