Тренер "Кадиса" Гонсалес прокомментировал победу над "Барселоной"

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Тренер "Кадиса" Гонсалес прокомментировал победу над "Барселоной"

Фото: твиттер "Кадиса"\Автор неизвестен

Главный тренер "Кадиса" Серхио Гонсалес прокомментировал победу над "Барселоной" со счетом 1:0 в матче 32-го тура Ла Лиги.

"Это был большой и очень сложный матч. "Барса" хорошо начала, но мы придерживались своего плана и имели шансы. После перерыва мы исправили моменты с участием Дембеле.

Мы вполне могли сделать счет 2:0, а потом "Барса" надавила, и отлично проявил себя наш вратарь. Команда играла с душой, знала, что делать с мячом и без мяча. Не знаю, справедлива ли эта победа, но она для нас сродни чуду.

Нелегко победить на "Камп Ноу". Нам пришлось страдать, у соперника были шансы на ничью, но и у нас были шансы забить больше одного гола.

Эта победа должна послужить нам чем-то вроде топлива, придать сил на конец сезона. Эти три очка жизненно важны, они придают нам ускорение как ракета", – сказал испанский специалист.

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