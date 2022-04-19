Тренер "Кадиса" Гонсалес прокомментировал победу над "Барселоной"

Фото: твиттер "Кадиса"\Автор неизвестен

Главный тренер "Кадиса" Серхио Гонсалес прокомментировал победу над "Барселоной" со счетом 1:0 в матче 32-го тура Ла Лиги.

"Это был большой и очень сложный матч. "Барса" хорошо начала, но мы придерживались своего плана и имели шансы. После перерыва мы исправили моменты с участием Дембеле.

Мы вполне могли сделать счет 2:0, а потом "Барса" надавила, и отлично проявил себя наш вратарь. Команда играла с душой, знала, что делать с мячом и без мяча. Не знаю, справедлива ли эта победа, но она для нас сродни чуду.

Нелегко победить на "Камп Ноу". Нам пришлось страдать, у соперника были шансы на ничью, но и у нас были шансы забить больше одного гола.

Эта победа должна послужить нам чем-то вроде топлива, придать сил на конец сезона. Эти три очка жизненно важны, они придают нам ускорение как ракета", – сказал испанский специалист.

Также не пропустите: Спаллетти высказался о ничьей с "Ромой". | http://soccernews.ru