Тренер "Кардиффа" прямым текстом послал Гари Линекера
Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок прямым текстом послал легенду английского футбола, а ныне телеэксперта Гари Линекера.
Правда, как сообщает Wales Online, общественность могла об этом и не узнать. 70-летний специалист произнёс: "Match of The Day? Скажи Гари Линекеру, чтобы он шёл на***", думая, что камеры отключены.
Отметим, что конфликт между Уорноком и Линекером разгорелся после провокационного твита последнего. Острый на язык Гари однажды нелестно отреагировал на слова наставника "лазурных птиц" о брексите.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|24
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11