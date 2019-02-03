Тренер "Кардиффа" прямым текстом послал Гари Линекера

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Тренер "Кардиффа" прямым текстом послал Гари Линекера

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок прямым текстом послал легенду английского футбола, а ныне телеэксперта Гари Линекера.

Правда, как сообщает Wales Online, общественность могла об этом и не узнать. 70-летний специалист произнёс: "Match of The Day? Скажи Гари Линекеру, чтобы он шёл на***", думая, что камеры отключены.

Отметим, что конфликт между Уорноком и Линекером разгорелся после провокационного твита последнего. Острый на язык Гари однажды нелестно отреагировал на слова наставника "лазурных птиц" о брексите.

Не пропустите: "Кардифф" одержал победу над "Борнмутом". | http://soccernews.ru

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