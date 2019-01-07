Тренер клуба РПЛ хочет видеть в своей команде скандального игрока "Спартака"



Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что он хотел бы видеть в своей команде полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

"Взял бы я Глушакова в "Спартак"? Да, конечно. Это игрок, который однозначно помог бы "Енисею", - приводят слова Аленичева российские СМИ.

Напомним, что у Глушакова был серьезный конфликт с бывшим главным тренером "красно-белых" Массимо Каррерой. В результате хавбек был переведен в молодежный состав, но после отставки итальянца вернулся в основу. При этом, болельщики "Спартака" требуют ухода игрока из команды.

В нынешнем сезоне 31-летний Глушаков провел за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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