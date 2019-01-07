Тренер клуба РПЛ хочет видеть в своей команде скандального игрока "Спартака"

Теги спартак москваденис глушаковенисей красноярскдмитрий аленичев

Тренер клуба РПЛ хочет видеть в своей команде скандального игрока "Спартака"
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что он хотел бы видеть в своей команде полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

"Взял бы я Глушакова в "Спартак"? Да, конечно. Это игрок, который однозначно помог бы "Енисею", - приводят слова Аленичева российские СМИ.

Напомним, что у Глушакова был серьезный конфликт с бывшим главным тренером "красно-белых" Массимо Каррерой. В результате хавбек был переведен в молодежный состав, но после отставки итальянца вернулся в основу. При этом, болельщики "Спартака" требуют ухода игрока из команды.

В нынешнем сезоне 31-летний Глушаков провел за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Уже пылим: Джикия опубликовал совместное фото с футболистами. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть

Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов