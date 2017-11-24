Тренер "Копенгагена" о матче с "Локомотивом": "Мы играли с лучшей командой России"



Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" (1:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Не думаю, что у нас что-то не получилось в сегодняшней игре. Это был хороший матч с лучшей командой в России на данный момент. Нам было тяжело играть психологически против такой сильной команды. Во втором тайме мы двигались лучше и быстрее, но не смогли сравнять счет. Однако мы выступили хорошо. Фарфан забил нам, скорее, немного случайно, особенно второй гол. Это умный игрок, который хорошо читает игру. Такие футболисты и решают исход матча", - приводят слова Сольбаккена российские СМИ.

После этого матча "Копенгаген" опустился на третье место в группе, но сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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