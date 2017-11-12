Тренер Кот-д'Ивуара Вильмотс прокомментировал непопадание его команды на ЧМ-2018
Наставник сборной Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс высказался о невыходе команды на ЧМ-2018.
"Мы все разочарованы, вся страна... Это было мечтой - попасть на четвертый Чемпионат Мира, моей целью. Мы разочарованы, как и все жители Кот-д'Ивуара. Но я узнал, что после падений нужно найти в себе силы подняться.
Мое будущее в сборной? Сейчас, по горячим следам я вам не дам хороший ответ. Я проделал большую работу за последние шесть месяцев, построил команду. У нас началась смена поколений в команде. Мы побеседуем с руководством местной федерации футбола, тогда и станет понятно, что нас ждет в будущем" - приводит слова Вильмотса Lequipe.
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