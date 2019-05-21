Тренер "Краснодара" дал оценку новичку команды Панталеао

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Тренер "Краснодара" дал оценку новичку команды Панталеао

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал трансфер хавбека "Санта-Клары" Кайо Панталеао.

"Кайо, наверное, только первый сезон провёл очень сильно. И мы, наверное, поспешили, что его забрали. Насколько у меня есть информация, в последнем туре его приезжали смотреть селекционеры "Эвертона". Они ещё не знали, что мы его определённое время назад подписали. Это игрок оборонительного плана, он очень хорош в единоборствах, в игре в верху, в перехватах, но нужно его адаптировать к нашей игре, потому что здесь всё совсем по-другому", - сказал Мусаев.

Напомним, что "Краснодар" купил 23-летнего бразильца за три миллиона евро. Стороны заключили контракт до 2024 года.

Панталеао выступал за "Санта-Клару" с 2017 года, сыграл 42 матча, результативными действиями не отличался.

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