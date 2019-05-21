Тренер "Краснодара" дал оценку новичку команды Панталеао
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал трансфер хавбека "Санта-Клары" Кайо Панталеао.
"Кайо, наверное, только первый сезон провёл очень сильно. И мы, наверное, поспешили, что его забрали. Насколько у меня есть информация, в последнем туре его приезжали смотреть селекционеры "Эвертона". Они ещё не знали, что мы его определённое время назад подписали. Это игрок оборонительного плана, он очень хорош в единоборствах, в игре в верху, в перехватах, но нужно его адаптировать к нашей игре, потому что здесь всё совсем по-другому", - сказал Мусаев.
Напомним, что "Краснодар" купил 23-летнего бразильца за три миллиона евро. Стороны заключили контракт до 2024 года.
Панталеао выступал за "Санта-Клару" с 2017 года, сыграл 42 матча, результативными действиями не отличался.
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|Команда
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|4
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|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
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|29
|20