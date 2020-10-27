Тренер "Краснодара" Мусаев поделился ожиданиями от матча с "Челси"

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Тренер "Краснодара" Мусаев поделился ожиданиями от матча с "Челси"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".

"Для нашего клуба, которому всего 12 лет, это большое событие. Первая [домашняя] игра группы с топ-клубом из Англии. "Челси" выигрывал Лигу Чемпионов и другие еврокубки. Для нас это большое событие. Что касается состава, то у нас есть ещё один день. Примем решение перед игрой. Но много изменений по сравнению с матчем со "Спартаком" мы не ожидаем", - сказал Мусаев.

Матч "Краснодар" - "Челси" состоится в среду, 28 октября, в 20:55 по московскому времени.

Обе команды стартовали в группе ЛЧ с ничьих: "быки" поделили очки с "Ренном", а "синие" - с "Севильей".

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