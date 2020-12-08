Тренер "Краснодара" Мусаев поделился ожиданиями от матча с "Челси"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".

"Мы рады быть на "Стэмфорд Бридж", у нас топ-соперник. Мы счастливы проводить каждый матч в Лиге Чемпионов. Наши мысли о том, как добиться максимального результата. Мы хотим отдать все силы против "Челси", постараться добиться положительного результата. Я знаю, что общероссийские дела [в еврокубках] идут не очень хорошо, хотелось бы пополнить копилку очками. Мы в квалификации одержали две победы, в группе - одну. Если мы сможем своими действиями помочь общему рейтингу, будем только рады", - сказал Мусаев.

Матч "Челси" - "Краснодар" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

"Синие" уже гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места в группе. "Быки" не опустятся ниже третьей строчки и продолжат еврокубковую кампанию в 1/16 финала Лиги Европы.

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