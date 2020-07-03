Тренер "Краснодара" Мусаев выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера известного бойца Хабиба Нурмагомедова.

"Хотелось бы выразить свои глубокие соболезнования Хабибу, семье и всему Дагестану в связи с потерей Абдулманапа Магомедовича, он был по-настоящему великим тренером и человеком. Мы познакомились с Абдулманапом Магомедовичем в декабре во время бойцовского турнира в Краснодаре. Днём я проводил для Хабиба и его команды экскурсию по нашей базе, по стадиону, а вечером во время соревнований меня познакомили с Абдулманапом.

Мы общались на протяжении 2-2,5 часов, обсуждали тренерскую работу, развитие молодёжи и спорта. Абдулманап Магомедович был очень открытым, скромным и мудрым человеком. Пару недель назад я общался с Хабибом, спрашивал о здоровье отца. Он говорил, что состояние Абдулманапа было тяжёлым, но при этом была положительная динамика. Сегодня мы к большому сожалению узнали эту страшную новость", - сказал Мусаев.

Нурмагомедов-старший умер сегодня утром в московской больнице из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Он являлся заслуженным тренером России.

Хабиб - чемпион UFC в лёгком весе. Спортсмен возглавляет рейтинг самых успешных россиян в возрасте до 40 лет по версии Forbes.

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