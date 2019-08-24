Тренер "Краснодара": "Мы были ближе к победе, чем "Локомотив"

Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев высказался об игре против "Локомотива" (1:1).

"Быстрый пропущенный гол всегда меняет ход матча. Мы смогли быстро перестроиться и начали атаковать. Были опасные моменты и контроль игры. Мы были ближе к победе, чем "Локомотив".

В конце матча мы были лучше. Мы стараемся проводить ротацию. Где-то выходит хорошо, где-то похуже. Сегодня было хорошо", - заявил Матвеев.

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