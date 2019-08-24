Тренер "Краснодара": "Мы были ближе к победе, чем "Локомотив"
Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев высказался об игре против "Локомотива" (1:1).
"Быстрый пропущенный гол всегда меняет ход матча. Мы смогли быстро перестроиться и начали атаковать. Были опасные моменты и контроль игры. Мы были ближе к победе, чем "Локомотив".
В конце матча мы были лучше. Мы стараемся проводить ротацию. Где-то выходит хорошо, где-то похуже. Сегодня было хорошо", - заявил Матвеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Локомотив Москва
|7
|14
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|6
|7
|13
|Крылья Советов
|6
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2