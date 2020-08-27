Тренер "Краснодара" назвал предполагаемые сроки возвращения на поле Ари

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Тренер "Краснодара" назвал предполагаемые сроки возвращения на поле Ари

Восстановление нападающего "Краснодара" Ари после травмы подходит к концу.

34-летний футболист, который не появлялся на поле с марта, может вернуться в строй в сентябре.

"Ари, возможно, вернётся в заявку после паузы на матчи сборных. Он только переходит с индивидуальных тренировок на групповые, участвует в квадратах", - цитирует главного тренера "быков" Мурада Мусаева "Р-Спорт".

Стоит отметить, что "Краснодар" традиционно держит в секрете данные о травмах игроков, поэтому диагноз Ари до сих пор неизвестен.

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