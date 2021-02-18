Тренер "Краснодара" назвал причину исключения Сафонова из заявки

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Тренер "Краснодара" назвал причину исключения Сафонова из заявки

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сообщил, что вратарь команды Матвей Сафонов отзаявлен из основной команды из-за травмы, но при этом голкипер заявлен за "Краснодар-2".

"У Сафонова травма, он еще не приступил к работе в общей группе. Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика", – сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч ТВ".

21-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара". Всего голкипер провел за краснодарский клуб 75 матчей во всех турнирах и пропустил 87 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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