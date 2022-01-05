Тренер "Краснодара" назвал причину увольнения Гончаренко

Фото: инстаграм Виктора Гончаренко/Автор неизвестен

Главный тренер "Краснодара-2" Алексей Герасименко поделился мнением об увольнении Виктора Гончаренко с поста наставника "Краснодара".

"Новость об отставке Гончаренко не стала для меня неожиданностью. Мое мнение — причина в результатах команды. Мне кажется, что Виктор Михайлович не нащупал какой-то игры. Непонятно было, чего он хочет от этой команды. Самое важное — это результат. Если раньше "Краснодар" легко проходил команды типа "Крыльев Советов", тульский "Арсенал" легко обыгрывали, то при Гончаренко "Краснодар" даже с такими соперниками буксовал. С лидерами вообще слабо выглядели", - приводит слова Герасименко "Спорт-Экспресс".

44-летний Гончаренко тренировал "Краснодар" с апреля 2021 года. В прошлом сезоне "быки" под его руководством финишировали на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне "Краснодар" после 18 туров занимает пятую позицию.

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