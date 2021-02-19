Тренер "Краснодара" назвал сроки восстановления травмированного Сафонова

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Тренер "Краснодара" назвал сроки восстановления травмированного Сафонова

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сообщил, что вратарь команды Матвей Сафонов должен вернуться в строй через две недели.

"Матвею осталось две недели до тренировок в общей группе. Чтобы набрать форму он может сыграть несколько матчей за вторую команду, никакой серьезной травмы нет, это нормальная практика для "Краснодара", — приводит слова Мусаева Sport24.

21-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне голкипер провел за краснодарский клуб 20 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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