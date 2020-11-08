Тренер "Краснодара" не исключил вероятность своей отставки

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, комментируя поражение команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (1:3), не исключил вероятность своей отставки.

"Не нужно делать драмы. Если нужно для команды уйти — я уйду. Все драматизируют, будто я ограбил детский дом или убил кого-то. Это спорт. Если надо уйти в отставку, то я уйду с поднятой головой", - приводят слова Мусаева российские СМИ.

С учетом Лиги Чемпионов "Краснодар" проиграл пять матчей подряд. После 14 туров "Краснодар" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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