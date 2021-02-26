Тренер "Краснодара" оценил дебют 19-летнего вратаря Агкацева
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев поделился впечатлениями от игры голкипера Станислава Агкацева в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо" (0:1).
Напомним, что эта игра стала дебютной за основной состав "быков" для футболиста, которому только в январе исполнилось 19 лет. Молодой вратарь является воспитанником клубной академии.
"Я рад дебюту Агкацева, он хорошо и надёжно провёл матч. Нельзя сейчас хвалить молодого парня, это первая его игра. Надо всё проанализировать и понять, как дальше двигаться", - сказал Мусаев.
Ранее сообщалось, что основной страж ворот "Краснодара" Матвей Сафонов потерял место в составе из-за конфликта с руководством клуба, однако тренер эту информацию опроверг.
Не пропустите: 19-летний вратарь Агкацев прокомментировал свой дебют за "Краснодар". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Локомотив" красочно анонсировал дерби с ЦСКА
-
Роналду опубликовал новое фото с семьей
-
Билялетдинов объяснил, почему Урунов не заиграл в "Спартаке"
-
Уткин ярко высказался о вылете "Краснодара" из Лиги Европы
-
"Ливерпуль" назвал сроки восстановления Хендерсона
-
Тренер "Краснодара" оценил дебют 19-летнего вратаря Агкацева
-
"Отмучались, болезные": Геркус подвёл итоги еврокубковой кампании для клубов РПЛ
-
В "Спартаке" рассказали о будущем Педро Роши
-
Мусаев отреагировал на слухи о конфликте Сафонова и Уткина с руководством "Краснодара"
-
Впервые за 7 лет в 1/8 финала Лиги Европы не будет немецких команд
-
Тренер загребского "Динамо" высказался о победе над "Краснодаром"
-
Уткин: "Шахтёр" - лучший клуб на развалинах СССР"
-
Джеко стал лучшим бомбардиром "Ромы" в еврокубках
-
19-летний вратарь Агкацев прокомментировал свой дебют за "Краснодар"
-
Обновлён рекорд Лиги Европы по голам в 1/16 финала
-
Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА
-
Форвард "Краснодара" Берг не может передвигаться из-за травмы спины
-
"Фламенго" второй год подряд стал чемпионом Бразилии
-
Кессье посвятил гол в Лиге Европы умершему игроку "Аталанты"
-
Промес пообещал помочь Тилю адаптироваться в "Спартаке"