Тренер "Краснодара" оценил дебют 19-летнего вратаря Агкацева

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев поделился впечатлениями от игры голкипера Станислава Агкацева в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо" (0:1).

Напомним, что эта игра стала дебютной за основной состав "быков" для футболиста, которому только в январе исполнилось 19 лет. Молодой вратарь является воспитанником клубной академии.

"Я рад дебюту Агкацева, он хорошо и надёжно провёл матч. Нельзя сейчас хвалить молодого парня, это первая его игра. Надо всё проанализировать и понять, как дальше двигаться", - сказал Мусаев.

Ранее сообщалось, что основной страж ворот "Краснодара" Матвей Сафонов потерял место в составе из-за конфликта с руководством клуба, однако тренер эту информацию опроверг.

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