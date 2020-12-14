Тренер "Краснодара" оценил итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой российский клуб сыграет с загребским "Динамо".
"В последние годы "Динамо" ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов-2019/2020 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с "Манчестер Сити", "Шахтером" и "Аталантой", а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние", – приводит слова Мусаева официальный сайт клуба.
Первый матч "Краснодар" - "Динамо" состоится 18 февраля. Ответная игра "Динамо" - "Краснодар" пройдет 25 февраля.
Напомним, что "Динамо" на групповом этапе Лиги Европы попало в одну группу с московским ЦСКА и набрало четыре очка в двух матчах (0:0, 3:1).
Не пропустите: Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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