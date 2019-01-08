Тренер "Краснодара" оценил первого зимнего новичка

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев дал оценку первому зимнему новичку команды - шведскому полузащитнику Кристофферу Ольссону.

"В чемпионском составе АИК Ольссон был мозгом команды. Он действовал на позиции "десятки" и постоянно обострял в завершающей стадии атак. При этом в сборной он играет в центре полузащиты при схеме 4-4-2. Насколько он эффективен, все мы могли убедиться в ноябрьском матче Лиги Наций против России. Под нашу игровую концепцию парень подходит, надеемся, адаптация не затянется" - сказал Мусаев.

Напомним, что трансфер 23-летнего Ольссона обошёлся "Краснодару" в 4,9 миллиона евро.

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