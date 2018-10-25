Тренер "Краснодара" получил двухматчевую дисквалификацию

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев получил двухматчевую дисквалификацию, сообщают российские СМИ.

34-летний специалист наказан за нецензурные высказывания в адрес судейской бригады во время матча 11-го тура РПЛ против "Ахмата".

Таким образом, Мусаев не сможет руководить "быками" в играх с ЦСКА и "Ростовом", которые состоятся 28 октября и 4 ноября соответственно.

По итогам 11 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 19 очков.

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