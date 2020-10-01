Тренер "Краснодара" прокомментировал победу над ПАОКом

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Тренер "Краснодара" прокомментировал победу над ПАОКом

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев сделал заявление о победе своей команды над ПАОКом и дебютном выходе в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Испытывали сегодня большие трудности с составом. У Берга и Петрова были повреждения. Мы играем всегда в красивый футбол. Но, чтобы побеждать в больших матчах, надо терпеть. Показали, что у нас есть характер, есть команда, и сделали этот важный шаг", - сказал Мусаев.

Напомним, что "Краснодар" обыграл ПАОК со счётом 2:1. Аналогичный результат был зафиксирован и в первом матче в России.

"Быки" будут в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа ЛЧ, которая состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

Не пропустите: Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фото из раздевалки после победы над ПАОКом. | http://soccernews.ru
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