Тренер "Краснодара" прокомментировал победу над "Трабзонспором"

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Тренер "Краснодара" прокомментировал победу над "Трабзонспором"

Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев подвёл итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Трабзонспора".

Напомним, что "быки" в гостях выиграли со счётом 2:0, одержав первую победу в текущем розыгрыше турнира.

"Только после второго гола почувствовали, что выиграли. Не задумывались о кадровых проблемах соперника, у нас тоже много ключевых игроков не было. Мы играли на победу, чего и добились. Рады, что мы в игре. Показали характер и дисциплину, добились необходимого результата", - сказал Матвеев.

"Краснодар" благодаря набранным трём очкам расположился на третьем месте в своей группе. Первые две строчки занимают "Базель" и "Хетафе".

Не пропустите: "Краснодар" показал фото из раздевалки после победы в матче с "Трабзонспором". | http://soccernews.ru
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