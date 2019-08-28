Тренер "Краснодара" прокомментировал поражение от "Олимпиакоса"
Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев высказался после поражения своей команды от "Олимпиакоса" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
"Сложно что-то объяснить. Наша невнимательность привела к быстрому ответному голу. Жалко, конечно. Планировали начать соответствующе, и у нас это получилось. Казалось, что игра пошла довольно хорошо, однако резкая ответная атака соперника привела к голу. Очень жаль.
Большое спасибо болельщикам, что заполнили трибуны и пытались гнать нас вперёд. Мы пытались, но график для нас очень сложный, в концовке было видно, что сил уже не хватает. Хорошо, что не пропустили больше. Пытались забить ещё, но не смогли", - сказал Матвеев.
Напомним, что "быки" уступили со счётом 1:2, а в первом матче были разгромлены 0:4.
По итогам противостояния "Олимпиакос" пробился в групповой этап Лиги Чемпионов, а "Краснодар" сыграет в Лиге Европы.
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