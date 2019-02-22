Тренер "Краснодара" прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мыслями после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Байера".

Напомним, что "быки" в гостях добились результативной ничьей, чего хватило для выхода в следующую стадию турнира.

"Мы никогда себе не изменяем. Первый тайм нам удался, было много хороших моментов. Во втором тайме соперник был ближе к голу, но мы выстояли в сложный момент и смогли забить в концовке. Мы заслужили этот результат своим трудом и верой в себя. Не сомневались в себе, хоть и понимали, что будет тяжело. Надо вырывать и такие матчи. Это для нас очень важно с точки зрения менталитета. А то говорили, что "Краснодар" весь такой пушистый и красивый. Но когда надо проявить терпение и свои лучшие качества в обороне - мы это делаем. Эта победа придаст нам новых сил, будем стремиться к новым вершинам", - сказал Мусаев.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в 15:00 мск.

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