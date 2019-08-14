Тренер "Краснодара" рассказал, что повлияло на исход противостояния с "Порту"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев подвёл итоги ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Порту".

"Мы, конечно, очень рады победе. Хотим поздравить этим результатом нашего президента, у которого 14 августа день рождения. Также хотим поблагодарить наших болельщиков, которые добрались сюда и поддерживали нас. Думаю, для них эта победа много значит.

По игре - получились два разных тайма. Мы начали достаточно хорошо, исполнили свой стандарт, две хорошие контратаки нам удались. Мы это умеем. Первый матч в Краснодаре был равным - по моментам и по игре. В ответной игре нам удалось быстро забить, что повлияло на ход матча и всего противостояния", - сказал Матвеев.

В первом матче "Краснодар" минимально уступил "Порту", а в ответном "быки" уже к перерыву вели в три мяча. Во втором тайме "драконы" два гола отыграли, но по сумме двух встреч дальше прошла российская команда.

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