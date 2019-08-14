Тренер "Краснодара" рассказал, что повлияло на исход противостояния с "Порту"
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев подвёл итоги ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Порту".
"Мы, конечно, очень рады победе. Хотим поздравить этим результатом нашего президента, у которого 14 августа день рождения. Также хотим поблагодарить наших болельщиков, которые добрались сюда и поддерживали нас. Думаю, для них эта победа много значит.
По игре - получились два разных тайма. Мы начали достаточно хорошо, исполнили свой стандарт, две хорошие контратаки нам удались. Мы это умеем. Первый матч в Краснодаре был равным - по моментам и по игре. В ответной игре нам удалось быстро забить, что повлияло на ход матча и всего противостояния", - сказал Матвеев.
В первом матче "Краснодар" минимально уступил "Порту", а в ответном "быки" уже к перерыву вели в три мяча. Во втором тайме "драконы" два гола отыграли, но по сумме двух встреч дальше прошла российская команда.
Не пропустите: "Краснодар" показал фото из раздевалки после исторической победы над "Порту". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов
-
"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
-
"Аякс" с трудом вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" избежал дисквалификации за нарушение трансферных правил
-
На экс-форварда "Ливерпуля" Старриджа претендует 13 клубов
Лента новостей
-
Нобоа: "В Сочи рядом море и казино, но надо оставаться профессионалом"
-
Тренер "Краснодара" рассказал, что повлияло на исход противостояния с "Порту"
-
Консейсау прокомментировал вылет "Порту" из Лиги Чемпионов после поражения от "Краснодара"
-
Главные новости дня: 13 августа
-
Стали известны все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов
-
"Уфа" показала один день из жизни Кругового, за которого борются ЦСКА и "Зенит"
-
Назначены судьи на матч "Спартак" - ЦСКА и другие игры 6-го тура РПЛ
-
"Краснодар" показал фото из раздевалки после исторической победы над "Порту"
-
Названы даты проведения матчей "Краснодара" с "Олимпиакосом" в плей-офф раунде Лиги Чемпионов
-
"Селтик" в фантастическом матче вылетел из Лиги Чемпионов
-
"Матч ТВ" объяснил причину срыва трансляции матча "Порту" - "Краснодар"
-
Украинский вратарь "Реала" перешел в "Вальядолид"
-
2
"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
-
"Аякс" с трудом вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
-
"Олимпиакос" пробился в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
-
"Динамо" Загреб и "Русенборг" вышли в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
-
"Валенсия" объявила о переходе ветерана "Вильярреала"
-
Киевское "Динамо" в невероятном матче вылетело из Лиги Чемпионов
-
Дзюба оценил свои шансы перебраться в АПЛ
-
Смолов признался, кому послал воздушный поцелуй после гола "Уралу"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4