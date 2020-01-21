Тренер "Краснодара" рассказал о сроках восстановления травмированных Спайича, Кабелла и Классона

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, когда в строй вернутся травмированные игроки - защитник Урош Спайич, полузащитники Реми Кабелла и Виктор Классон.

"У Спайича была плановая операция на голеностопном суставе. Когда ее провели, поняли, что сроки восстановления увеличатся до 8-9 недель. У Кабелла тоже были небольшие сложности. Он летал в Мюнхен, ему опять залезли в сустав, почистили. Это тоже увеличит сроки, мы откатились назад где-то на 1-2 недели.

С другой стороны, радует, что Классон уже работает с мячом", – рассказал Мусаев в интервью каналу "Краснодара" в YouTube.

После 19 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание "быков" от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков.

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