Тренер "Краснодара" рассказал о сроках восстановления травмированных Спайича, Кабелла и Классона
Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, когда в строй вернутся травмированные игроки - защитник Урош Спайич, полузащитники Реми Кабелла и Виктор Классон.
"У Спайича была плановая операция на голеностопном суставе. Когда ее провели, поняли, что сроки восстановления увеличатся до 8-9 недель. У Кабелла тоже были небольшие сложности. Он летал в Мюнхен, ему опять залезли в сустав, почистили. Это тоже увеличит сроки, мы откатились назад где-то на 1-2 недели.
С другой стороны, радует, что Классон уже работает с мячом", – рассказал Мусаев в интервью каналу "Краснодара" в YouTube.
После 19 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание "быков" от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15