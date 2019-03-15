Тренер "Краснодара" рассказал о травме Ари

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о травме форварда своей команды Ари.

Напомним, что 33-летний футболист получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" и был заменён ещё в первом тайме.

"У Ари снова возникли проблемы с задней поверхностью бедра. В ближайшее время сделаем МРТ. Но уже сейчас понятно, что к матчу с "Локомотивом" он не успеет восстановиться", - сказал Мусаев.

В текущем сезоне Ари сыграл 18 матчей за "быков", забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Матч "Локомотив" - "Краснодар" состоится 17 марта в 16:30 по московскому времени.

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