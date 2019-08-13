Тренер "Краснодара": "Сделаем всё, чтобы пройти "Порту"
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев высказался в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Порту".
"Мы проанализировали прошлую игру. Знаем, что у соперника есть слабости. Попытаемся их использовать. Учтём, что "Порту" играет очень компактно и быстро. Игра будет очень сложной. Результат первого матча был плохим, но мы сделаем всё, чтобы победить и пройти дальше. Знаем, что тоже обладаем мастерством. Так что постараемся выиграть в гостях", - сказал Матвеев.
Напомним, что матч "Порту" - "Краснодар" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
В первой встрече минимальную победу одержали "драконы", которые забили единственный гол на 89-й минуте.
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