Тренер "Краснодара" сделал важное заявление о судействе после поражения от "Ахмата"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал судейство в матче 11-го тура чемпионата России c "Ахматом" (0:1).

"Главным действующим лицом был арбитр. Каждый стык и эпизод он свистел, игра рвалась, нам это было невыгодно. Мы хотели играть в более высоком темпе. Никто не свистит в Европе каждый эпизод. Я сказал боковому судье, что меня это не устраивает, а он пошел пожаловался. В итоге меня удалили", - приводят слова Мусаева российские СМИ.

Несмотря на это поражение "Краснодар" сохранил второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В следующем туре "быки" сыграют в гостях с ЦСКА. Матч состоится 28 октября на "ВЭБ-Арене".

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