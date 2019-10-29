Тренер "Краснодара" высказался о человеческих качествах Мамаева

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Тренер "Краснодара" высказался о человеческих качествах Мамаева

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о своём отношении к бывшему полузащитнику команды Павлу Мамаеву.

"Я к нему относился с большим уважением, мы много разговаривали. Он был уличный пацан: что думает, то и говорит. Когда меня только назначили, он одним из первых подошёл и сказал, что на него могу рассчитывать. Он проводил удачный сезон. Когда Мамаев вышел, то сказал, что у него нет обиды на "Краснодар". И это правильно. Расстроен произошедшим, но надо двигаться дальше", - сказал Мусаев.

Напомним, что "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым после его участия в двух драках в центре Москвы и, как следствие, почти года в тюрьме.

Получив статус свободного агента, футболист заключил контракт с "Ростовом".

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