Тренер "Краснодара" высказался о результативной ошибке Сафонова в матче с "Челси"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ошибку вратаря своей команды Матвея Сафонова, которая привела к первому голу "Челси" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Возможно, он ошибся. Но поражение - это не вина отдельного футболиста, а всей команды. Мы вместе выигрываем, также вместе и проигрываем. Матвей не раз выручал в предыдущих матчах, и у меня нет повода сомневаться в его игре. Ошибки бывают у любых, даже самых топовых голкиперов. От этого никто не застрахован. На ошибках учатся и, уверен, Сафонов дальше будет только прогрессировать", - сказал Мусаев.

Напомним, что Сафонов не справился с ударом Каллума Хадсон-Одои, пропустив мяч между рук.

В итоге "Челси" разгромил "Краснодар" со счётом 4:0, возглавив группу ЛЧ.

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