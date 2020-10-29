Тренер "Краснодара" высказался о результативной ошибке Сафонова в матче с "Челси"
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ошибку вратаря своей команды Матвея Сафонова, которая привела к первому голу "Челси" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Возможно, он ошибся. Но поражение - это не вина отдельного футболиста, а всей команды. Мы вместе выигрываем, также вместе и проигрываем. Матвей не раз выручал в предыдущих матчах, и у меня нет повода сомневаться в его игре. Ошибки бывают у любых, даже самых топовых голкиперов. От этого никто не застрахован. На ошибках учатся и, уверен, Сафонов дальше будет только прогрессировать", - сказал Мусаев.
Напомним, что Сафонов не справился с ударом Каллума Хадсон-Одои, пропустив мяч между рук.
В итоге "Челси" разгромил "Краснодар" со счётом 4:0, возглавив группу ЛЧ.
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