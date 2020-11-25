Тренер "Краснодара" высказался о стычке Газинского и Кайо во время матча с "Севильей"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что он не планирует наказывать полузащитников Юрия Газинского и Кайо, которые повздорили во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Севильей" (1:2).
"Гол пришел не по центру, а с левого полуфланга. На повышенных тонах неплохо говорить, иногда надо так делать и говорить, что думаешь. Поговорили на повышенных тонах — ничего страшного. Гол пришел не оттуда. Не вижу проблем. Поговорили на повышенных тонах. Мужчины играют в футбол. Иногда бывают повышенные разговоры, драки. Это часть нашей профессии", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
Напомним, что "Краснодар" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, набрав 1 очко в 4 матчах.
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