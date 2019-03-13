Тренер "Краснодара" ярко высказался о ситуации с отправленным в дубль Игнатьевым

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ярко высказался о ситуации с форвардом Иваном Игнатьевым, которого в начале марта отправили в дубль за отказ подписывать новый контракт.

"Я скажу в последний раз, чтобы закрыть эту тему. Нет проблем с новым контрактом. Есть проблема в том, что Иван Игнатьев, которого мы воспитывали семь лет, вкладывали в него душу, давали шансы, обзавёлся новыми агентами, которые дали ему большие деньги. Футболист решил нам рассказать, какая будет у него зарплата, какие отступные, как вообще мы должны вести себя со своими воспитанниками. Это типичная история для России. Их было уже много, будет ещё больше. Особенно в период лимита. Это нормально, только не в футбольном клубе "Краснодар". Мы эту страницу перевернули и думаем только о футболе", - сказал Мусаев.

Напомним, что "Краснодар" отправил Игнатьева в дубль с формулировкой "за неуважительное поведение во время переговоров по новому контракту".

По некоторым данным, клуб предложил футболисту пятилетнее соглашение с зарплатой 700 тысяч рублей и перспективой ежеквартального роста оклада по мере его выступлений за основной состав. Но нападающего такие условия не устроили и он ответил отказом.

20-летний Игнатьев в текущем сезоне сыграл за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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