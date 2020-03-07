Тренер "Кристал Пэлас" Ходжсон не сможет руководить командой, если АПЛ примет новое ограничение из-за коронавируса

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон, возможно, не сможет исполнять свои обязанности в течение определённого времени.

Дело в том, что АПЛ рассматривает вариант с недопуском на матчи лиги людей старше 70 лет, которые, согласно статистике, больше других подвержены заражению коронавирусом.

Если такое ограничение будет введено, то Ходжсон, видимо, не сможет присутствовать на стадионе.

72-летний специалист накануне продлил контракт с "Пэлас" ещё на один сезон. Его команда идёт в Премьер-лиге на 12-м месте.

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