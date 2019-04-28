Тренер "Крыльев Советов": "Пока шансы есть, будем биться до конца"

Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что думает о матче 26-го тура чемпионата России (2:4).

"Сами плохо начали игру. Мы знаем, что "Зенит" очень сильно начинает здесь, на своем стадионе. Они и "Анжи" забили два гола за десять минут. Мы говорили об этом, но смазали начало игры. Хорошо, что чуть-чуть вернулись и держали интригу до удаления Рамиля Шейдаева. После него это был вопрос времени, когда забьет "Зенит". Мы могли пропустить еще в конце первого тайма - нечего было терять уже. Пока шансы есть, будем биться до конца", - сказал Божович.

В следующем туре самарцы встретятся с "Уфой". Матч пройдет 5 мая и начнется - в 22:00 (мск).

"Зенит" с 57 баллами располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 27 очками занимает 13 строчку.

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