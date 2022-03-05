Тренер "Крыльев Советов" рассказал о тяжёлом эмоциональном состоянии украинца Иванисени

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Наставник самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин признал наличие проблем у украинского легионера Дмитрия Иванисени.

"С Иванисеней мы в такой ситуации, которую пока даже не хотим комментировать. Он у нас тренируется, мы к нему прекрасно относимся, понимаем, что у него творится на душе. Дальше я бы не хотел комментировать. Отношение наше к нему никак не меняется. Он был и остаётся профессионалом.

Стоит ли вопрос о том, что человек уедет из команды? От иностранцев из дальнего зарубежья не прозвучало ещё никаких выражений. Иванисеня, конечно, в более сложной ситуации. Завтра он играть у нас не будет, он в слишком тяжёлом состоянии. Решение принимать ему, я бы не хотел, чтобы лишний раз его трогали в прессе.

Есть ли внешнее давление на него? Я этого не знаю, он отключился от соцсетей. У него родственники на Украине, конечно, он очень переживает, ситуация непростая", - сказал Осинькин.

28-летний Иванисеня выступает за "Крылья" с лета 2021 года, сыграл 17 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Зинченко - о ситуации на Украине: "Я просто плачу уже неделю". | http://soccernews.ru