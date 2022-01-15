Тренер "Крыльев Советов" высказался о возможном уходе Пруцева в "Спартак"

Фото инстаграм Данила Пруцева

Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подтвердил, что полузащитник Данил Пруцев близок к переходу в московский "Спартак".

"Вопрос по Пруцеву сейчас решается на клубном уровне. Данил сейчас не с нами, он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены. Более детальную информацию надо получать в клубе. Сейчас решаются все эти переходные нюансы", - сказал Осинькин.

Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Пруцев сыграл за "Крылья" 19 матчей, результативными действиями не отличался.

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