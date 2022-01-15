Тренер "Крыльев Советов" высказался о возможном уходе Пруцева в "Спартак"

Теги крылья советовспартак москваигорь осинькин

Тренер "Крыльев Советов" высказался о возможном уходе Пруцева в "Спартак"

Фото инстаграм Данила Пруцева

Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подтвердил, что полузащитник Данил Пруцев близок к переходу в московский "Спартак".

"Вопрос по Пруцеву сейчас решается на клубном уровне. Данил сейчас не с нами, он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены. Более детальную информацию надо получать в клубе. Сейчас решаются все эти переходные нюансы", - сказал Осинькин.

Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Пруцев сыграл за "Крылья" 19 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Хавбек "Спартака" Хендрикс отказал клубу МЛС. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали, сколько ЦСКА может заплатить за Мурики

СМИ узнали, сколько ЦСКА может заплатить за Мурики

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов