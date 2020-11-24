Тренер "Лацио" поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"
Наставник римского "Лацио" Симоне Индзаги высказался в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зенита".
"Это будет важный матч. Наша цель - выйти в плей-офф ЛЧ. В первых трёх турах мы действовали хорошо, теперь у нас будет экзамен против сильной команды, у которой вернулись в строй ключевые игроки.
Будет проверка качества. Сейчас мы должны восстановить силы после игры с "Кротоне". Все мысли только о победе над "Зенитом", не зацикливаемся на результате матча "Боруссии" с "Брюгге", - цитирует Индзаги официальный сайт "орлов".
Матч "Лацио" - "Зенит" состоится сегодня в Риме в 23:00 по московскому времени.
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