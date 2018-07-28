Тренер "Лацио" подтвердил подписание двух футболистов

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Тренер "Лацио" подтвердил подписание двух футболистов

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги подтвердил подписание двух футболистов.

По словам наставника "орлов", клуб усилится полузащитником "Севильи" Хоакином Корреа, который станет заменой для Фелипе Андерсона, а также хавбеком Миланом Баделем, имеющим статус свободного агента.

По некоторым данным, за Корреа "Лацио" заплатит 18 миллионов евро. 

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