Тренер "Леганеса": "Я понятия не имею, как остановить Месси"
Наставник "Леганеса" Хавьер Агирре высказался о лидере "Барселоны" Лионеле Месси.
"Я понятия не имею, как остановить Месси. Если я не ошибаюсь, то у моих команд никогда это не получалось. Я в шоке, для него штрафной удар почти то же самое, что и пенальти. Мой помощник предлагает не ставить стенку в нашей предстоящей игре, но я ответил ему: "Если я оставлю Месси перед штрафной против Пичу Куэльяра и дам ему 10 мячей, он забьет 11 голов. Поэтому ни за что!".
Мы искали разные варианты, как помешать ему забить. Одного игрока оставить возле штанги, другого положить на газон... Около 20 тысяч способов рассмотрели. Но самый логичный - меньше фолить. Но это тоже маловероятно, так как этот негодяй постоянно убегает от футболистов", - приводит слова Агирре Cadena SER.
Поединок между "Леганесом" и "Барселоной" пройдет 23 ноября.
Читайте также: Виллиан рассказал, как остановить Месси. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" отказался от трансфера нападающего "Ювентуса"
-
"Реал" готов почти в два раза побить трансферный рекорд
-
2
Тренер "Леганеса": "Я понятия не имею, как остановить Месси"
-
Президент "Наполи" собирается урезать зарплаты игрокам
-
"Зенит" составит конкуренцию "Спортингу" в борьбе за бразильского хавбека
-
Салах пропустит ближайшие матчи сборной Египта
-
Футболисты сборной России отказались играть в новой форме
-
"Сочи" определился с новым тренером
-
2
Роналдиньо получил должность в "Барселоне"
-
"Барселона" и ПСЖ поспорят за хавбека "Ювентуса"
-
Роналду занимается в сборной Португалии в общей группе
-
1
Экс-президент "Локомотива": "Семак не справляется в "Зените"
-
Экс-президент "Реала" Кальдерон высказался о поведении Роналду в матче с "Миланом"
-
Вилья стал владельцем американского клуба
-
1
ПСЖ нашел замену Мбаппе в "Барселоне"
-
Украинская полиция отреагировала на расистский скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"
-
1
Лэмпард ввел серьезные штрафы для провинившихся игроков "Челси"
-
1
Тедеско рассказал, что у него были другие варианты кроме "Спартака"
-
"Наполи" готов заплатить 60 миллионов евро за двух норвежцев
-
"Локомотив" опубликовал информацию о состоянии травмированных Мариу, Крыховяка и Рыбуса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6