Тренер "Леганеса": "Я понятия не имею, как остановить Месси"

2 Теги барселоналионель мессилеганес

Тренер "Леганеса": "Я понятия не имею, как остановить Месси"

Наставник "Леганеса" Хавьер Агирре высказался о лидере "Барселоны" Лионеле Месси.

"Я понятия не имею, как остановить Месси. Если я не ошибаюсь, то у моих команд никогда это не получалось. Я в шоке, для него штрафной удар почти то же самое, что и пенальти. Мой помощник предлагает не ставить стенку в нашей предстоящей игре, но я ответил ему: "Если я оставлю Месси перед штрафной против Пичу Куэльяра и дам ему 10 мячей, он забьет 11 голов. Поэтому ни за что!".

Мы искали разные варианты, как помешать ему забить. Одного игрока оставить возле штанги, другого положить на газон... Около 20 тысяч способов рассмотрели. Но самый логичный - меньше фолить. Но это тоже маловероятно, так как этот негодяй постоянно убегает от футболистов", - приводит слова Агирре Cadena SER.

Поединок между "Леганесом" и "Барселоной" пройдет 23 ноября.

Читайте также: Виллиан рассказал, как остановить Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

крoш
крoш

Месси не остановить, патаму чта у него есть лазерные канхвэтки!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси:"На колени перед Королем"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" готов почти в два раза побить трансферный рекорд

"Реал" готов почти в два раза побить трансферный рекорд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов