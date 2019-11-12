Тренер "Леганеса": "Я понятия не имею, как остановить Месси"

Наставник "Леганеса" Хавьер Агирре высказался о лидере "Барселоны" Лионеле Месси.

"Я понятия не имею, как остановить Месси. Если я не ошибаюсь, то у моих команд никогда это не получалось. Я в шоке, для него штрафной удар почти то же самое, что и пенальти. Мой помощник предлагает не ставить стенку в нашей предстоящей игре, но я ответил ему: "Если я оставлю Месси перед штрафной против Пичу Куэльяра и дам ему 10 мячей, он забьет 11 голов. Поэтому ни за что!".

Мы искали разные варианты, как помешать ему забить. Одного игрока оставить возле штанги, другого положить на газон... Около 20 тысяч способов рассмотрели. Но самый логичный - меньше фолить. Но это тоже маловероятно, так как этот негодяй постоянно убегает от футболистов", - приводит слова Агирре Cadena SER.

Поединок между "Леганесом" и "Барселоной" пройдет 23 ноября.

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