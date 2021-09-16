Тренер "Легии" открыл три бутылки пива на пресс-конференции после победы над "Спартаком"
Фото твиттер "Легии"
Наставник варшавской "Легии" Чеслав Михневич оригинально повёл себя на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака".
Тренер польской команды открыл три бутылки пива - одну оставил себе, вторую передал футболисту, а третью отдал переводчице.
Czesław Michniewicz > Cristiano Ronaldo #SPALEG #UEL pic.twitter.com/Knwq7RjbDc— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 15, 2021
Напомним, что "Легия" сенсационно победила "Спартак" на выезде, забив единственный гол на 91-й минуте.
Не пропустите: Витория прокомментировал поражение от "Легии". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге Чемпионов
-
Самолёт "Зенита" совершил аварийную посадку: подробности
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 15 сентября
-
Голевая феерия в Манчестере, успехи "Ливерпуля" и "Реала", неудачи ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 15 сентября
Лента новостей
-
Горетцка подписал новый контракт с "Баварией"
-
Руни рассказал об эмоциональном переходе из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед"
-
Аллер из "Аякса" повторил достижение ван Бастена 29-летней давности
-
Тренер "Легии" открыл три бутылки пива на пресс-конференции после победы над "Спартаком"
-
Гвардиола достиг отметки в 300 игр на посту тренера "Манчестер Сити"
-
Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге Чемпионов
-
Кунца зовут в сборную Турции. Летом он мог возглавить российскую национальную команду
-
Месси провёл 150-й матч в Лиге Чемпионов. Это четвёртый результат в истории турнира
-
ПСЖ теряет Мбаппе
-
Пеле ярко высказался о своём состоянии после операции
-
Самолёт "Зенита" совершил аварийную посадку: подробности
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 15 сентября
-
Гвардиола прокомментировал победу над "РБ Лейпцигом"
-
Почеттино: "Нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались"
-
Голевая феерия в Манчестере, успехи "Ливерпуля" и "Реала", неудачи ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 15 сентября
-
Хавбек "РБ Лейпциг" повторил достижение Месси в матче с "Манчестер Сити"
-
Тренер "Шерифа" Вернидуб высказался о лимите на легионеров в РПЛ
-
"Атлетико" и "Порту" не смогли выявить победителя
-
"Аякс" разгромил "Спортинг" в матче Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0