Тренер "Легии" открыл три бутылки пива на пресс-конференции после победы над "Спартаком"

Фото твиттер "Легии"

Наставник варшавской "Легии" Чеслав Михневич оригинально повёл себя на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака".

Тренер польской команды открыл три бутылки пива - одну оставил себе, вторую передал футболисту, а третью отдал переводчице.

Напомним, что "Легия" сенсационно победила "Спартак" на выезде, забив единственный гол на 91-й минуте.

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